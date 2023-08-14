Неймар будет зарабатывать в новом клубе в шесть раз больше, чем в ПСЖ — СМИ
Неймар выступает в ПСЖ с 2017 года (Фото:REUTERS/Kim Kyung-Hoon)
Форвард французского ПСЖ Неймар близок к переходу в саудовский Аль-Хиляль, сообщает Sky Sports.
По информации источника, Аль-Хиляль заплатит ПСЖ за трансфер Неймара 100 млн евро.
Сам бразилец будет получать 150 млн евро в год, что в шесть раз больше, чем он зарабатывает в ПСЖ.
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Отмечается, что главный тренер ПСЖ Луис Энрике не считает Неймара ключевым игроком и готов его продать, чтобы сосредоточиться на формировании более молодой и голодной к победам команды.
Неймар стал игроком ПСЖ в 2017 году, перейдя из Барселоны за рекордные 222 млн евро
Ранее сообщалось, что Неймар настроен покинуть ПСЖ до конца летнего трансферного окна из-за негативного отношения к нему со стороны фанатов.
Была информация, что Неймар может вернуться в Барселону.