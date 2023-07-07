Трансферная революция. Украинский футбольный клуб подписал сразу 16 новых игроков 7 июля, 18:31 Карпаты будут пытаться выйти в украинскую Премьер-лигу (Фото:ФК Карпаты)

Львовские Карпаты, тренером которых стал Мирон Маркевич, полностью обновили состав перед стартом сезона в Первой лиге.

Как сообщает официальный сайт Карпат, львовский клуб подписал сразу 16 новых футболистов.

В состав Карпат вошли: Андрей Кожухарь — вратарь; Богдан Векляк — защитник; Петр Долгов — защитник; Александр Мизюк — защитник; Павел Полегенько — защитник; Богдан Порох — защитник; Юрий Романюк — защитник; Тимофей Сухарь — защитник; Егор Демченко — полузащитник; Егор Картушов — полузащитник; Владислав Клименко — полузащитник; Ян Костенко — полузащитник; Кирилл Матвеев — полузащитник; Евгений Пидлепенец — полузащитник; Эдуардо Сантос Соарес — полузащитник; Игорь Невес Алвес — нападающий.

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Все новички Карпат участвуют в тренировочных сборах команды на Закарпатье и готовятся к старту нового сезона.

В первом туре нового сезона Первой лиги Карпаты дома сыграют против закарпатского Хуста, который поднялся из Второй лиги.

Сезон в Первой лиге стартует 28 июля.

Сообщалось, что ночью, 6 июля, российская ракета уничтожила жилой дом во Львове, в котором проживал заслуженный тренер Украины и экс-игрок львовских Карпат Владимир Данилюк.

