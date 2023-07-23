Известна зарплата. Коноплянка не захотел возвращаться в Украину и нашел новую команду в Европе — СМИ 23 июля, 20:02 Евгений Коноплянка (Фото:ФК Краковия)

Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, который покинул польскую Краковию, в ближайшее время станет игроком румынского ЧФР Клуж, сообщает ProSport.

По информации источника, Коноплянка уже согласился подписать контракт с ЧФР Клуж, о чем уведомил представителей румынского клуба. В ближайшее время он должен прибыть в Клуж для подписания соглашения.

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В новом клубе украинец будет получать не более 20 тыс. евро в месяц.

Сообщается, что интерес к Коноплянке проявляли клубы украинской Премьер-лиги Александрия и Полесье, однако Евгений не захотел возвращаться в Украину.

Также в его услугах были заинтересованы команды из США, Саудовской Аравии и Польши.

Ранее Коноплянка рассказал о тяжелом периоде в своей жизни, из-за чего едва не завершил карьеру.