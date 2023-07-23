Известна зарплата. Коноплянка не захотел возвращаться в Украину и нашел новую команду в Европе — СМИ
Евгений Коноплянка (Фото:ФК Краковия)
Бывший футболист сборной Украины Евгений Коноплянка, который покинул польскую Краковию, в ближайшее время станет игроком румынского ЧФР Клуж, сообщает ProSport.
По информации источника, Коноплянка уже согласился подписать контракт с ЧФР Клуж, о чем уведомил представителей румынского клуба. В ближайшее время он должен прибыть в Клуж для подписания соглашения.
В новом клубе украинец будет получать не более 20 тыс. евро в месяц.
Сообщается, что интерес к Коноплянке проявляли клубы украинской Премьер-лиги Александрия и Полесье, однако Евгений не захотел возвращаться в Украину.
Также в его услугах были заинтересованы команды из США, Саудовской Аравии и Польши.
Ранее Коноплянка рассказал о тяжелом периоде в своей жизни, из-за чего едва не завершил карьеру.