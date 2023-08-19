Экс-клуб Шевченко официально объявил о трансфере футболиста сборной Украины — видео

19 августа, 15:21
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Руслан Малиновский вернулся в Серию А (Фото:ФК Дженоа)

Руслан Малиновский вернулся в Серию А (Фото:ФК Дженоа)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перешел из французского Марселя в итальянский Дженоа, который ранее возглавлял Андрей Шевченко.

Об этом сообщает официальный сайт Дженоа.

Малиновский перешел в Дженоа на правах аренды. Клуб из Генуи имеет право выкупа игрока по окончании арендного соглашения.

Видео дня

По информации СМИ, Дженоа сможет выкупить контракт Малиновского у Марселя за 10 млн евро.

https://twitter.com/GenoaCFC/status/1692864508136415595

Не исключено, что Малиновский сможет дебютировать за Дженоа уже сегодня, 19 августа, в матче 1 тура чемпионата Италии против Фиорентины.

Ранее футболист сборной Украины уже выступал в Италии за Аталанту.

Ранее сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны итальянский Торино, но президент клуба опроверг эту информацию.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Дженоа Руслан Малиновский

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