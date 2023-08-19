Экс-клуб Шевченко официально объявил о трансфере футболиста сборной Украины — видео
Руслан Малиновский вернулся в Серию А (Фото:ФК Дженоа)
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский перешел из французского Марселя в итальянский Дженоа, который ранее возглавлял Андрей Шевченко.
Об этом сообщает официальный сайт Дженоа.
Малиновский перешел в Дженоа на правах аренды. Клуб из Генуи имеет право выкупа игрока по окончании арендного соглашения.
По информации СМИ, Дженоа сможет выкупить контракт Малиновского у Марселя за 10 млн евро.
Не исключено, что Малиновский сможет дебютировать за Дженоа уже сегодня, 19 августа, в матче 1 тура чемпионата Италии против Фиорентины.
Ранее футболист сборной Украины уже выступал в Италии за Аталанту.
Ранее сообщалось об интересе к Малиновскому со стороны итальянский Торино, но президент клуба опроверг эту информацию.