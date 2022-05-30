«Моя история с Баварией закончилась». Левандовски подтвердил свой уход из немецкого гранда
Контракт Левандовски с Баварией рассчитан до 30 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)
Польский форвард мюнхенского Баварии Роберт Левандовски подтвердил, что покидает немецкий клуб, о чем он заявлял в середине мая.
Об этом Левандовски рассказал во время пресс-конференции, находясь в расположении сборной Польши, которая готовится к матам в Лиге наций, сообщает Sport.pl.
"Надеюсь, того, что я скажу сейчас, будет достаточно. Что больше вопросов не потребуется. На сегодняшний день я точно знаю, что моя история с Баварией закончилась.
После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшее сотрудничество. Переход будет хорошим решением для обеих сторон. И я верю, что Бавария не остановит меня только для того, чтобы это сделать", - сказал Левандовски.
Контракт Левандовски с Баварией истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что Левандовски договорился о контракте с Барселоной.
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