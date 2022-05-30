«Моя история с Баварией закончилась». Левандовски подтвердил свой уход из немецкого гранда 30 мая, 18:46 Цей матеріал також доступний українською Контракт Левандовски с Баварией рассчитан до 30 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Fabian Bimmer)

Польский форвард мюнхенского Баварии Роберт Левандовски подтвердил, что покидает немецкий клуб, о чем он заявлял в середине мая.

Об этом Левандовски рассказал во время пресс-конференции, находясь в расположении сборной Польши, которая готовится к матам в Лиге наций, сообщает Sport.pl.

"Надеюсь, того, что я скажу сейчас, будет достаточно. Что больше вопросов не потребуется. На сегодняшний день я точно знаю, что моя история с Баварией закончилась.

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После последних месяцев я не могу себе представить дальнейшее сотрудничество. Переход будет хорошим решением для обеих сторон. И я верю, что Бавария не остановит меня только для того, чтобы это сделать", - сказал Левандовски.

Контракт Левандовски с Баварией истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что Левандовски договорился о контракте с Барселоной.

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