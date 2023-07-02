Ливерпуль оформил громкий трансфер за огромную сумму 2 июля, 21:33 Доминик Собослаи подписал с Ливерпулем 5-летний контракт (Фото:ФК Ливерпуль)

Английский Ливерпуль объявил о переходе венгерского полузащитника Доминика Собослаи из немецкого Лейпцига.

Об этом сообщает официальный сайт Ливерпуля.

Собослаи подписал с Ливерпулем контракт на пять лет.

По информации портала Transfermarkt, за переход 22-летнего венгерского футболиста Ливерпуль заплатил 70 млн евро.

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В составе Лейпцига Собослаи выступал с лета 2021 года, перейдя из австрийского Зальцбурга.

За немецкий клуб он сыграл 91 матч, отметившись 20 голами и 22 результативными передачами.



Собослаи стал вторым новичком Ливерпуля во время летнего трансферного окна. Перед этим мерсисайдцы подписали Алексиса Макаллистера из Брайтона.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль распрощался с четырьмя игроками, которые вместе с мерсисайдским клубом выигрывали Лигу чемпионов.