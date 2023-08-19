Звезда сборной Украины прибыл в Италию для подписания контракта с бывшим клубом Шевченко — видео
Руслан Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)
Футболист сборной Украины Руслан Малиновский близок к переходу из французского Марселя в итальянский Дженоа, который ранее возглавлял Андрей Шевченко.
Малиновский уже прибыл в Италию и в ближайшее время пройдет медобследование, после чего подпишет контракт с итальянским клубом, сообщает журналист Марко Бовицелли.
По информации СМИ, Дженоа арендует Малиновского на один сезон с правом выкупа за 10 миллионов евро.
Ожидается, что уже сегодня украинец проведет первую тренировку в составе Дженоа и сможет дебютировать за новую команду в матче 1 тура чемпионата Италии против Фиорентины.
Перед переходом в Марсель Малиновский выступал в Италии за Аталанту.
Ранее сообщалось, что Малиновский может перейти в итальянский Торино, но президент клуба опроверг эту информацию.