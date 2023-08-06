Звезда сборной Украины согласился вернуться в чемпионат Италии — СМИ 6 августа, 21:44 Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский на фоне слухов о проблемах в Марселе может покинуть французскую команду, сообщает Foot Mercato.

По информации источника, активные переговоры по переходу Малиновского ведет итальянский Торино.

Итальянский клуб готов арендовать украинца с правом выкупа за 10 млн евро.

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Малиновский в свою очередь хочет вернуться в Италию и согласился принять предложение туринского клуба.

Следует отметить, что перед переходом в Марсель Малиновский выступал за итальянскую Аталанту.

Ранее сообщалось, что интерес к Малиновскому проявляет стамбульский Бешикташ.