Звезда сборной Украины согласился вернуться в чемпионат Италии — СМИ
Руслан Малиновский (Фото:ФК Марсель)
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский на фоне слухов о проблемах в Марселе может покинуть французскую команду, сообщает Foot Mercato.
По информации источника, активные переговоры по переходу Малиновского ведет итальянский Торино.
Итальянский клуб готов арендовать украинца с правом выкупа за 10 млн евро.
Малиновский в свою очередь хочет вернуться в Италию и согласился принять предложение туринского клуба.
Следует отметить, что перед переходом в Марсель Малиновский выступал за итальянскую Аталанту.
Ранее сообщалось, что интерес к Малиновскому проявляет стамбульский Бешикташ.