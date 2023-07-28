Пятикратный чемпион Англии перебрался в клуб из Саудовской Аравии — видео 28 июля, 16:14 Рияд Марез перешел в Аль-Алхи (Фото:twitter.com/ALAHLI_FCEN)

Звезда Манчестер Сити Рияд Марез стал футболистом Аль-Алхи.

32-летний игрок подписал контракт с саудовским клубом на три года с возможностью продления еще на сезон.

Ранее в СМИ была информация о том, что Манчестер Сити получит за алжирца 35 миллионов евро.

Видео дня

Читайте также: Манчестер Сити переманил звездного футболиста из состава конкурента

В составе манчестерского клуба Марез выиграл 11 трофеев, в том числе требл в сезоне 2022/23: 4 чемпионства, Лигу чемпионов, 2 Кубка, 1 Суперкубок и 3 Кубка английской лиги. Еще одно чемпионство Англии он завоевал с Лестером.

Отметим, арабский клуб предложил Барселоне безумные деньги за ее название.

Ранее сообщалось, что Роналду стал самым высокооплачиваемым спортсменом мира.