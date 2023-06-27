Манчестер Сити переманил звездного футболиста из состава конкурента 27 июня, 21:25 Ковачич подписал с Манчестер Сити четырехлетний контракт (Фото:ФК Манчестер Сити)

Манчестер Сити объявил о трансфере хорватского полузащитника Матео Ковачича из лондонского Челси.



Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

Ковачич подписал с Манчестер Сити контракт на четыре года. 29-летний хорват будет выступать за «горожан» под 8-м номером.

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По данным СМИ, трансфер Ковачича обошелся Манчестер Сити в 35 млн евро включительно с бонусами.

«Каждый, кто следил за командой под руководством Хосепа Гвардиолы, знает, насколько они великолепны. На мой взгляд, они лучшие в мире.

Трофеи, которые они выиграли, говорят сами за себя, но также они лучше всех играют в футбол. Присоединиться к этой команде — мечта каждого футболиста", — прокомментировал свой переход Ковачич.

Ковачич провел в Челси пять сезонов, в течение которых сыграл 221 матч. В составе лондонского клуба он выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА, а также получил награду как лучший игрок клуба в сезоне 2019/20.

Ранее сообщалось, что немецкий полузащитник Илкай Гюндоган перешел из Манчестер Сити в Барселону.