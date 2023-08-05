Манчестер Сити приобрел самого дорогого защитника в истории футбола
Йошко Гвардиол будет выступать под 24 номером (Фото:ФК Манчестер Сити)
Английский Манчестер Сити объявил о подписании защитника хорватского защитника Йошко Гвардиола из немецкого Лейпцига.
Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Сити.
Гвардиол подписал с «горожанами» пятилетний контракт. Игрок будет выступать в английском клубе под 24 номером.
По информации портала Transfermarkt, Манчестер Сити заплатил за 21-летнего игрока 90 млн евро, что делает его самым дорогим защитником в истории футбола.
До этого самым дорогим защитником считался игрок Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр, которого «красные дьяволы» приобрели за 87 млн евро.
Гвардиол начинал свою карьеру в загребском Динамо, после чего перешел в Лейпциг, где отыграл два сезона.
Ранее Манчестер Сити приобрел хорватского хавбека Матео Ковачича из лондонского Челси.