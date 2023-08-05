Манчестер Сити приобрел самого дорогого защитника в истории футбола 5 августа, 12:55 Йошко Гвардиол будет выступать под 24 номером (Фото:ФК Манчестер Сити)

Английский Манчестер Сити объявил о подписании защитника хорватского защитника Йошко Гвардиола из немецкого Лейпцига.

Об этом сообщает официальный сайт Манчестер Сити.

Гвардиол подписал с «горожанами» пятилетний контракт. Игрок будет выступать в английском клубе под 24 номером.

По информации портала Transfermarkt, Манчестер Сити заплатил за 21-летнего игрока 90 млн евро, что делает его самым дорогим защитником в истории футбола.

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До этого самым дорогим защитником считался игрок Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр, которого «красные дьяволы» приобрели за 87 млн евро.



Гвардиол начинал свою карьеру в загребском Динамо, после чего перешел в Лейпциг, где отыграл два сезона.



The one you've all been waiting for! 💪 pic.twitter.com/JgpriArbuS — Manchester City (@ManCity) August 5, 2023

Ранее Манчестер Сити приобрел хорватского хавбека Матео Ковачича из лондонского Челси.

