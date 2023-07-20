Дорога для украинца открыта. Манчестер Юнайтед официально подписал голкипера итальянского гранда 20 июля, 22:05 Андре Онана (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)

Камерунский голкипер Андре Онана официально перебрался из Интера в Манчестер Юнайтед.

Стороны заключили контракт на пять лет с опцией продления еще на год.

«Присоединиться к Манчестер Юнайтед — это невероятная честь, и я упорно работал всю свою жизнь, чтобы дойти до этого момента, преодолевая много препятствий на этом пути. Выйти на Олд Траффорд, чтобы защищать наши ворота и внести вклад в команду, станет еще одним замечательным опытом. Это начало нового путешествия для меня с новыми товарищами по команде и новыми амбициями, за которые надо бороться.

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У Манчестер Юнайтед длинная история невероятных вратарей, и я теперь отдам все, чтобы создать собственное наследие в ближайшие годы. Я взволнован возможностью снова работать с Эриком тен Хагом. Я полон решимости добиться успеха в этом большом футбольном клубе", — приводит слова игрока официальный сайт «красных дьяволов».

По информации Фабрицио Романо, сумма трансфера 27-летнего футболиста составила 51 млн евро + 4 млн евро бонусов.

В прошлом сезоне Онана провел 41 матч за Интер, в которых пропустил 36 голов и 19 раз отыграл «на ноль».

Напомним, что голкипер сборной Украины должен заменить Онану в составе итальянского гранда.

Ранее сообщалось, что Аль-Наср хочет усилиться бывшим партнером Криштиану Роналду.