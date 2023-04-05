Двухкратный чемпион Украины досрочно покинул Шахтер 5 апреля, 12:24 Сиприано был игроком Шахтера с лета 2018 года (Фото:ФК Шахтер)

Защитник донецкого Шахтера Маркиньос Сиприано официально стал игроком бразильского клуба Аваи.

Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

По информации портала Transfermarkt, Сиприано перешел в Аваи на правах свободного агента. Он подписал с бразильским клубом контракт до 30 ноября 2023 года.

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Сиприано сыграл за Шахтер 26 матчей, а его соглашение с «горняками» действовало до 30 июня 2023 года.

Сиприано стал игроком Шахтера летом 2018 года. В составе «горняков» он дважды становился чемпионом Украины в сезонах 2018/19 и 2019/20.

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Он также выступал на правах аренды за швейцарский Сьон и бразильский Крузейро.

Ранее сообщалось, что Шахтер в день закрытия трансферного окна объявил о подписании 18-летнего полузащитника Хусрава Тоирова из Таджикистана.