Двухкратный чемпион Украины досрочно покинул Шахтер

5 апреля, 12:24
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Сиприано был игроком Шахтера с лета 2018 года (Фото:ФК Шахтер)

Сиприано был игроком Шахтера с лета 2018 года (Фото:ФК Шахтер)

Защитник донецкого Шахтера Маркиньос Сиприано официально стал игроком бразильского клуба Аваи.

Об этом сообщает пресс-служба бразильского клуба.

https://twitter.com/AvaiFC/status/1643243219088560128?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1643243219088560128%7Ctwgr%5E95fdc19085e2b6e978149b17e8ef8955df0ce279%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fsportarena.com%2Fsouthamerica%2Fbrazil%2Fmarkinos-sipriano-pereshel-v-brazilskij-avai%2F

По информации портала Transfermarkt, Сиприано перешел в Аваи на правах свободного агента. Он подписал с бразильским клубом контракт до 30 ноября 2023 года.

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Сиприано сыграл за Шахтер 26 матчей, а его соглашение с «горняками» действовало до 30 июня 2023 года.

Сиприано стал игроком Шахтера летом 2018 года. В составе «горняков» он дважды становился чемпионом Украины в сезонах 2018/19 и 2019/20.

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Он также выступал на правах аренды за швейцарский Сьон и бразильский Крузейро.

Ранее сообщалось, что Шахтер в день закрытия трансферного окна объявил о подписании 18-летнего полузащитника Хусрава Тоирова из Таджикистана.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Трансферы ФК Шахтер

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