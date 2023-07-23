На Мбаппе появился неожиданный претендент — СМИ

23 июля, 23:36
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Лондонский Тоттенхэм включился в борьбу за звезду ПСЖ Килиана Мбаппе, который близок к переходу в мадридский Реал, сообщает Marca.

Сообщается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи и президент Тоттенхэма Дэниел Леви некоторое время поддерживали тесный контакт, поскольку парижане интересовались форвардом «шпор» Гарри Кейном.

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Также интерес к Мбаппе проявляют Манчестер Юнайтед и Челси, однако у лондонского клуба непростая финансовая ситуация и для перехода французского форварда ему нужно продать нескольких игроков, чтобы не нарушить финансового фэйр-плей.

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Издание отмечает, что в Италии единственным вариантом для Мбаппе является Милан, поскольку ранее форвард признавался в своей приверженности к россонери, однако итальянскому клубу будет тяжело конкурировать с английскими грандами.

Сам Мбаппе мечтает перейти в Реал и якобы уже договорился с мадридским клубом о переходе свободным агентом летом 2024 года.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси ПСЖ (Paris SG) Трансферы Манчестер Юнайтед ФК Милан Тоттенхэм Килиан Мбаппе

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