На Мбаппе появился неожиданный претендент — СМИ
Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Лондонский Тоттенхэм включился в борьбу за звезду ПСЖ Килиана Мбаппе, который близок к переходу в мадридский Реал, сообщает Marca.
Сообщается, что президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи и президент Тоттенхэма Дэниел Леви некоторое время поддерживали тесный контакт, поскольку парижане интересовались форвардом «шпор» Гарри Кейном.
Также интерес к Мбаппе проявляют Манчестер Юнайтед и Челси, однако у лондонского клуба непростая финансовая ситуация и для перехода французского форварда ему нужно продать нескольких игроков, чтобы не нарушить финансового фэйр-плей.
Издание отмечает, что в Италии единственным вариантом для Мбаппе является Милан, поскольку ранее форвард признавался в своей приверженности к россонери, однако итальянскому клубу будет тяжело конкурировать с английскими грандами.
Сам Мбаппе мечтает перейти в Реал и якобы уже договорился с мадридским клубом о переходе свободным агентом летом 2024 года.