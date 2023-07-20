Нападающий Динамо продолжит карьеру в Колумбии — СМИ 20 июля, 19:34 Эрик Рамирес в последнее время выступал в аренде в Словане (Фото:ФК Динамо)

Венесуэльский нападающий киевского Динамо перейдет в колумбийский Атлетико Насьональ, сообщает Fútbol de Venezuela.

По информации источника, Атлетико Насьональ договорился с Динамо об аренде Рамиреса на один год. Также колумбийский клуб будет иметь право выкупа игрока.

Ожидается, что нападающий прибудет в Колумбию на выходных, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

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Рамирес стал игроком Динамо в июле 2021 года, подписав пятилетний контракт. После перехода в Динамо венесуэлец выступал в аренде в хихонском Спортинге и братиславском Словане.

Весной этого года игрок вернулся в Динамо и провел 13 матчей в УПЛ, отметившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Беседин покинул Динамо и продолжит карьеру в казахстанском Ордабасы.

