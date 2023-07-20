Нападающий Динамо продолжит карьеру в Колумбии — СМИ

20 июля, 19:34
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Эрик Рамирес в последнее время выступал в аренде в Словане (Фото:ФК Динамо)

Эрик Рамирес в последнее время выступал в аренде в Словане (Фото:ФК Динамо)

Венесуэльский нападающий киевского Динамо перейдет в колумбийский Атлетико Насьональ, сообщает Fútbol de Venezuela.

По информации источника, Атлетико Насьональ договорился с Динамо об аренде Рамиреса на один год. Также колумбийский клуб будет иметь право выкупа игрока.

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Ожидается, что нападающий прибудет в Колумбию на выходных, чтобы пройти медицинское обследование и подписать контракт.

Видео дня

https://twitter.com/FutVe_Goleador/status/1681778060616507392

Рамирес стал игроком Динамо в июле 2021 года, подписав пятилетний контракт. После перехода в Динамо венесуэлец выступал в аренде в хихонском Спортинге и братиславском Словане.

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Весной этого года игрок вернулся в Динамо и провел 13 матчей в УПЛ, отметившись тремя голами.

Ранее сообщалось, что украинский нападающий Артем Беседин покинул Динамо и продолжит карьеру в казахстанском Ордабасы.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

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