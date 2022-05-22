Переход одного из лидеров Шахтера в английский клуб сорвался — журналист 22 мая, 15:29 Цей матеріал також доступний українською Соломон перешел в Шахтер зимой 2019 года (Фото:Манор Соломон via Instagram)

Трансфер полузащитника донецкого Шахтера Манора Соломона в лондонский Фулхэм не состоится, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.

В своем аккаунте на Twitter журналист с уверенностью утверждает, что переход израильского футболиста в английский клуб сорвался.

«Договоренность о трансфере сорвалась на 100%», — написал Романо.



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Ожидалось, что Шахтер мог получить от Фулхэма за Соломона 7,5 миллиона евро и 15% от прибыли с последующей продажи, сам израильтянин, комментируя возможный трансфер в лондонский клуб, заявлял, что его шансы стать игроком английской команды «очень высокие».

Сообщалось, что летом Шахтер готов устроить массовую распродажу футболистов.

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