Переход одного из лидеров Шахтера в английский клуб сорвался — журналист
Соломон перешел в Шахтер зимой 2019 года (Фото:Манор Соломон via Instagram)
Трансфер полузащитника донецкого Шахтера Манора Соломона в лондонский Фулхэм не состоится, сообщает авторитетный журналист Фабрицио Романо.
В своем аккаунте на Twitter журналист с уверенностью утверждает, что переход израильского футболиста в английский клуб сорвался.
«Договоренность о трансфере сорвалась на 100%», — написал Романо.
Ожидалось, что Шахтер мог получить от Фулхэма за Соломона 7,5 миллиона евро и 15% от прибыли с последующей продажи, сам израильтянин, комментируя возможный трансфер в лондонский клуб, заявлял, что его шансы стать игроком английской команды «очень высокие».
Сообщалось, что летом Шахтер готов устроить массовую распродажу футболистов.
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