ПСЖ оформил трансфер финалиста Лиги чемпионов
Шкриняр подписал с ПСЖ пятилетний контракт (Фото:ФК ПСЖ)
Словацкий защитник Милан Шкриняр перешел из миланского Интера в парижский ПСЖ.
Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.
Контракт Шкриняра с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2028 года.
Словацкий футболист достался французскому клубу бесплатно, поскольку перешел как свободный агент.
Ранее Шкриняр выступал за словацкие Жилину и ВиОн, а также итальянские Сампдорию и Интер, с которым в прошлом сезоне стал финалистом Лиги чемпионов.
Ранее ПСЖ официально объявил об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси.