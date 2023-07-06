ПСЖ оформил трансфер финалиста Лиги чемпионов 6 июля, 13:09 Шкриняр подписал с ПСЖ пятилетний контракт (Фото:ФК ПСЖ)

Словацкий защитник Милан Шкриняр перешел из миланского Интера в парижский ПСЖ.

Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.

Контракт Шкриняра с ПСЖ рассчитан до 30 июня 2028 года.

Словацкий футболист достался французскому клубу бесплатно, поскольку перешел как свободный агент.

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Ранее Шкриняр выступал за словацкие Жилину и ВиОн, а также итальянские Сампдорию и Интер, с которым в прошлом сезоне стал финалистом Лиги чемпионов.

Ранее ПСЖ официально объявил об уходе аргентинского форварда Лионеля Месси.