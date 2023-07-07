ПСЖ официально подписал талантливого футболиста за 60 млн евро
Угарте подписал контракт на пять лет (Фото:ФК ПСЖ)
Французский ПСЖ объявил о подписании уругвайского полузащитника лиссабонского Спортинга Мануэля Угарте.
Об этом сообщает официальный сайт ПСЖ.
22-летний игрок подписал с парижским клубом контракт до 30 июня 2028 года.
Угарте будет выступать за новую команду под 4-м номером.
По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер полузащитника обошелся парижанам в 60 миллионов евро.
«Я безгранично рад, что могу сделать этот большой шаг в моей карьере в таком большом клубе», — прокомментировал переход Угарте.
В прошлом сезоне Угарте сыграл за Спортинг 47 матчей.
Также на счету полузащитника восемь матчей за сборную Уругвая.
Ранее ПСЖ объявил о подписании испанского форварда Марко Асенсио.
Перед этим в ПСЖ из миланского Интера перешел защитник Милан Шкриняр.