«Мне хотелось что-то изменить в карьере». Полузащитник сборной Украины перешел из Динамо в европейский клуб

26 июля, 20:04
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Булеца перешел на правах аренды (Фото:ФК Заглембе)

Булеца перешел на правах аренды (Фото:ФК Заглембе)

Полузащитник киевского Динамо и сборной Украины Сергей Булеца продолжит карьеру в польском Заглембе.

Об этом сообщает официальный сайт Заглембе.

Булеца перешел в польский клуб на правах аренды, которая рассчитана до конца сезона-2023/2024.

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«Я очень рад, что буду играть в Любине. Мне хотелось что-то изменить в своей карьере, и я думаю, что игра в Польше поможет мне развиваться. Я хочу отплатить за эту возможность хорошими выступлениями за Заглембе», — прокомментировал переход Булеца.

Видео дня

24-летний футболист является воспитанником Динамо, однако не сыграл за киевский клуб ни одного матча. Прошлый сезон он провел в аренде в Заре, а перед этим выступал за Днепр-1.

На счету Булецы три матча за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что форвард Динамо Жерсон Родригес продолжит карьеру в турецком Сивасспоре.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Польша Трансферы ФК Динамо (Киев)

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