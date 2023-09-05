Шахтер объявил о переходе трех игроков в клубы УПЛ

5 сентября, 18:33
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Тотовицкий перешел в Колос (Фото:ФК Шахтер)

Тотовицкий перешел в Колос (Фото:ФК Шахтер)

Три футболиста донецкого Шахтера продолжат карьеру в других клубах украинской Премьер-лиги.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Андрей Тотовицкий на правах аренды стал игроком Колоса, где будет выступать до конца этого сезона.

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Кроме этого, в Металлист 1925 перешли защитник Марьян Фарина и нападающий Борячук.

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Фарина перешел в харьковский клуб на правах сезонной аренды, а Борячук подписал полноценный контракт на три года.

Ранее Шахтер объявил заявку команды на Лигу чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Премьер-лига Украины ФК Шахтер ФК Колос

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