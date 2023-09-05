Шахтер объявил о переходе трех игроков в клубы УПЛ
Тотовицкий перешел в Колос (Фото:ФК Шахтер)
Три футболиста донецкого Шахтера продолжат карьеру в других клубах украинской Премьер-лиги.
Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.
Андрей Тотовицкий на правах аренды стал игроком Колоса, где будет выступать до конца этого сезона.
Кроме этого, в Металлист 1925 перешли защитник Марьян Фарина и нападающий Борячук.
Фарина перешел в харьковский клуб на правах сезонной аренды, а Борячук подписал полноценный контракт на три года.
Ранее Шахтер объявил заявку команды на Лигу чемпионов.