Шахтер объявил о трансфере 18-летнего нападающего

31 января, 14:40
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Келси подписал контракт к лету 2028 года (Фото:ФК Шахтер)

Келси подписал контракт к лету 2028 года (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о подписании 18-летнего венесуэльского форварда Кевина Келси.

Келси подписал с Шахтером контракт до лета 2028 года, сообщает официальный сайт «горняков».

Келси — воспитанник венесуэльского клуба Минерос, за который выступал с 2021 года, проведя 31 матч, в которых забил 5 голов.

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1 января этого года он перешел в уругвайский Бостон Ривер, но так и не сыграл за клуб ни одного матча.

На счету Келси 5 матчей и 2 гола за молодежную сборную Венесуэлы.

https://twitter.com/FCShakhtar/status/1620384245389660160?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet

Ранее сообщалось, что форвард Шахтера Оларенважу Кайоде перешел в турецкий Умраниеспор.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Шахтер

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