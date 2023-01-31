Шахтер объявил о трансфере 18-летнего нападающего 31 января, 14:40 Келси подписал контракт к лету 2028 года (Фото:ФК Шахтер)

Донецкий Шахтер объявил о подписании 18-летнего венесуэльского форварда Кевина Келси.

Келси подписал с Шахтером контракт до лета 2028 года, сообщает официальный сайт «горняков».

Келси — воспитанник венесуэльского клуба Минерос, за который выступал с 2021 года, проведя 31 матч, в которых забил 5 голов.

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1 января этого года он перешел в уругвайский Бостон Ривер, но так и не сыграл за клуб ни одного матча.

На счету Келси 5 матчей и 2 гола за молодежную сборную Венесуэлы.

Ранее сообщалось, что форвард Шахтера Оларенважу Кайоде перешел в турецкий Умраниеспор.