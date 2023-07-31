Шахтер подписал призера молодежного чемпионата мира 31 июля, 11:28 Став Лемкин — бронзовый призер молодежного ЧМ-2023 (Фото:ФК Шахтёр)

Донецкий Шахтер объявил о подписании израильского защитника Става Лемкина.

Об этом сообщает официальный сайт Шахтера.

Лемкин перешел из тель-авивского Хапоэля и подписал с донецким клубом контракт до 30 июня 2028 года.

Лемкин является воспитанником тель-авивского Маккаби, откуда перебрался в Хапоэль, за который дебютировал в апреле 2022 года, сыграв 31 матч.

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С 2018 года Лемкин выступал за юношеские и молодежные сборные Израиля.

В составе сборной Израиля U20 Лемкин стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2023 года.

Ранее Шахтер объявил о подписании 18-летнего бразильского полузащитника Невертона.

