Инсайдерская информация. Шахтер заключил контракт с французским нападающим — фото 22 июля, 23:10 Ибрагим Дабо (Фото:twitter.com/NicoSchira)

Правый вингер Ибрагим Дабо стал новым футболистом донецкого Шахтера.

Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 18-летний француз заключил соглашение с «горняками» на 3 сезона — до лета 2026 года.

Последние пять лет Ибрагим находился в системе итальянской Пармы.

Видео дня

Отметим, что Шахтер пока официально не объявил о подписании Дабо.

Ранее сообщалось, что донецкий клуб оформил трансферы полузащитника и защитника.

Напомним, в последнем спарринге на тренировочном сборе Шахтер красиво обыграл клуб из Нидерландов.