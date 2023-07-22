Инсайдерская информация. Шахтер заключил контракт с французским нападающим — фото
Ибрагим Дабо (Фото:twitter.com/NicoSchira)
Правый вингер Ибрагим Дабо стал новым футболистом донецкого Шахтера.
Как сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира, 18-летний француз заключил соглашение с «горняками» на 3 сезона — до лета 2026 года.
Последние пять лет Ибрагим находился в системе итальянской Пармы.
Отметим, что Шахтер пока официально не объявил о подписании Дабо.
Ранее сообщалось, что донецкий клуб оформил трансферы полузащитника и защитника.
Напомним, в последнем спарринге на тренировочном сборе Шахтер красиво обыграл клуб из Нидерландов.