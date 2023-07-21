«Предложение унизительное». Суркис отказался продавать футболиста Динамо в итальянский клуб

21 июля, 16:36
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Владимир Бражко (Фото:ФК Динамо)

Владимир Бражко (Фото:ФК Динамо)

Президент киевского Динамо Игорь Суркис объяснил, почему полузащитник бело-синих Владимир Бражко не перешел в итальянский Торино.

По словам Суркиса, Торино предложил за Бражка неприлично малую сумму, сообщает Telegram-канал Звєров Про Футбол.

Президент Динамо добавил, что Бражко, оставшись сейчас в Динамо, принесет клубу больше пользы, а впоследствии его можно будет продать за большие деньги.

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«Предложение Торино унизительное. Владимир Бражко — один из наших самых талантливых полузащитников. И он принесет в будущем пользу Динамо.

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Все хотят покупать наших талантливых игроков за копейки. А если я начну продавать игроков по 4 миллиона, то у меня не будет команды.

Надо продавать так, как мы это сделали с Забарным, с Миколенко.

Когда-то, когда Андрей Шевченко только начинал играть за основу Динамо, нам предлагали продать его за 3 миллиона. Но мы понимали, что он будет стоить дороже", — сказал Суркис.

По информации журналиста Фабрицио Романо, Торино хотел приобрести футболиста Динамо за 4 млн евро плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко оказался вне заявки Динамо на сезон украинской Премьер-лиги.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

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