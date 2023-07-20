Голкипер сборной Украины еще на шаг приблизился к переходу в топ-клуб — СМИ 20 июля, 13:39 Контракт Трубина с Шахтером рассчитан до лета 2024 года. (Фото:ФК Шахтёр)

Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин близок к переходу в миланский Интер, сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Tuttosport.

По информации источника, спортивный директор Шахтера Дарио Срна вчера прибыл в Милан, где ведет переговоры по потенциальному трансферу.

Интер оценил Трубина в 15 млн евро, что на 20 млн меньше, чем хотят получить за игрока «горняки».

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Миланский клуб также готов включить в контракт процент от следующей продажи Трубина, что может стать ключом для успешного закрытия сделки.

Контракт Трубина с Шахтером рассчитан до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что Трубин может подписать с Интером пятилетний контракт с зарплатой 1, 8 млн евро в год.