Голкипер сборной Украины еще на шаг приблизился к переходу в топ-клуб — СМИ
Контракт Трубина с Шахтером рассчитан до лета 2024 года. (Фото:ФК Шахтёр)
Голкипер донецкого Шахтера и сборной Украины Анатолий Трубин близок к переходу в миланский Интер, сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Tuttosport.
По информации источника, спортивный директор Шахтера Дарио Срна вчера прибыл в Милан, где ведет переговоры по потенциальному трансферу.
Интер оценил Трубина в 15 млн евро, что на 20 млн меньше, чем хотят получить за игрока «горняки».
Миланский клуб также готов включить в контракт процент от следующей продажи Трубина, что может стать ключом для успешного закрытия сделки.
Контракт Трубина с Шахтером рассчитан до лета 2024 года.
Ранее сообщалось, что Трубин может подписать с Интером пятилетний контракт с зарплатой 1, 8 млн евро в год.