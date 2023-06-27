Ярмоленко официально вернулся в Динамо 27 июня, 16:42 Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов (Фото:REUTERS/Александра Шмигель)

Киевское Динамо объявило о возвращении бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Ярмоленко подписал с Динамо контракт сроком на два года. Другие детали соглашения не сообщаются.

Ярмоленко выступал за Динамо в течение 2007−2017 годов. За это время украинец сыграл за киевский клуб 340 матчей, в которых забил 137 голов.

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В составе Динамо форвард трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.



После карьеры в Динамо Ярмоленко защищал цвета дортмундской Боруссии, лондонского Вест Хэма и эмиратского Аль-Айна, который покинул в июне после завершения контракта.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко будет зарабатывать в Динамо около 1 млн долларов в год, что примерно столько же, как у главного тренера клуба Мирчи Луческу.