Пять вариантов. Журналист назвал клубы, которые интересуются Ярмоленко 20 июня, 20:46 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ярмоленко может остаться в Лондоне (Фото:REUTERS/David Klein)

Лидером сборной Украины Андрей Ярмоленко, который покинул лондонский Вест Хэм, интересуются пять клубов, сообщил на YouTube-канале Вацко Live журналист и комментатор Виктор Вацко.

По информации Вацка, Ярмоленко может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, США или остаться в Англии.

Сообщается, что серьезный интерес к украинцу проявлял представитель чемпионата Саудовской Аравии Аль-Шабаб.

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Особенно активно за Ярмоленко следят из США, где нападающим интересуются сразу три клуба МЛС - Интер Майами, Нью-Йорк Сити и Лос-Анджелес.

Также, вероятно, что Ярмоленко не придется покидать не только Англию, но даже Лондон, поскольку за игроком внимательно следит Фулхэм, вернувшийся в этом году в английскую Премьер-лигу.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко интересуется стамбульский Фенербахче, а футболист уже якобы провел с турецким клубом переговоры.

Перед этим была информация, что форвард может продолжить карьеру в испанской Севилье, однако позже футболист заявил, что никто из клуба с ним не связывался по поводу трансфера.



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