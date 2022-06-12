Ярмоленко провел переговоры с представителями турецкого гранда — СМИ

12 июня, 19:57
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Андрей Ярмоленко находится без клуба (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Андрей Ярмоленко находится без клуба (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)

Стамбульский Бешикташ интересуется нападающим сборной Украины Андреем Ярмоленко, который в конце сезона покинул английский вест Хэм, сообщает TRT Spor.

По информации СМИ, украинский футболист провел встречу с представителями стамбульского Бешикташа.

Ярмоленко находится в статусе свободного агента, поэтому может достаться Бешикташу бесплатно.

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Впрочем, пока неизвестно, согласится ли украинец перейти в клуб из Стамбула, который по итогам сезона турецкой Суперлиги занял шестое место и не попал в еврокубки.

https://twitter.com/kartalanalizcom/status/1535382904725188608

Ранее сообщалось, что Ярмоленко может продолжить карьеру в испанской Севилье, однако позже футболист заявил, что никто из клуба с ним не связывался по поводу трансфера.

Также сообщалось, что Ярмоленко после ухода из Вест Хэма якобы планирует остаться и продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

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Теги:   Футбол Трансферы Андрей Ярмоленко Сборная Украины Бешикташ

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