Ярмоленко провел переговоры с представителями турецкого гранда — СМИ
Андрей Ярмоленко находится без клуба (Фото:REUTERS/Russell Cheyne)
Стамбульский Бешикташ интересуется нападающим сборной Украины Андреем Ярмоленко, который в конце сезона покинул английский вест Хэм, сообщает TRT Spor.
По информации СМИ, украинский футболист провел встречу с представителями стамбульского Бешикташа.
Ярмоленко находится в статусе свободного агента, поэтому может достаться Бешикташу бесплатно.
Впрочем, пока неизвестно, согласится ли украинец перейти в клуб из Стамбула, который по итогам сезона турецкой Суперлиги занял шестое место и не попал в еврокубки.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко может продолжить карьеру в испанской Севилье, однако позже футболист заявил, что никто из клуба с ним не связывался по поводу трансфера.
Также сообщалось, что Ярмоленко после ухода из Вест Хэма якобы планирует остаться и продолжить карьеру на Туманном Альбионе.
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