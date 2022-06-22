Клуб английской Премьер-лиги готовит предложение по трансферу Ярмоленко — журналист 22 июня, 13:39 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ярмоленко может остаться в Лондоне (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко после ухода из лондонского Вест Хэма может остаться в английской Премьер-лиге, сообщает журналист Экрем Конур.

По информации журналиста, Ярмоленко интересуется лондонский Фулхэм, который по итогам прошлого сезона поднялся из Чемпионшипа в высший дивизион Англии – Премьер-лигу.

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Сообщается, что Фулхэм готов предложить украинцу контракт на год с возможностью продления еще на один.

Ярмоленко может перейти в лондонский клуб в статусе свободного агента.

Ранее об интересе Фулхэма и еще четырех кубов к Ярмоленко сообщал украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.

Также сообщалось, что Ярмоленко интересуется стамбульский Фенербахче, а футболист уже якобы провел с турецким клубом переговоры.

Перед этим была информация, что форвард может продолжить карьеру в испанской Севилье, однако позже футболист заявил, что никто из клуба с ним не связывался по поводу трансфера.

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