Клуб английской Премьер-лиги готовит предложение по трансферу Ярмоленко — журналист
Андрей Ярмоленко может остаться в Лондоне (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Нападающий сборной Украины Андрей Ярмоленко после ухода из лондонского Вест Хэма может остаться в английской Премьер-лиге, сообщает журналист Экрем Конур.
По информации журналиста, Ярмоленко интересуется лондонский Фулхэм, который по итогам прошлого сезона поднялся из Чемпионшипа в высший дивизион Англии – Премьер-лигу.
Сообщается, что Фулхэм готов предложить украинцу контракт на год с возможностью продления еще на один.
Ярмоленко может перейти в лондонский клуб в статусе свободного агента.
Ранее об интересе Фулхэма и еще четырех кубов к Ярмоленко сообщал украинский журналист и комментатор Виктор Вацко.
Также сообщалось, что Ярмоленко интересуется стамбульский Фенербахче, а футболист уже якобы провел с турецким клубом переговоры.
Перед этим была информация, что форвард может продолжить карьеру в испанской Севилье, однако позже футболист заявил, что никто из клуба с ним не связывался по поводу трансфера.
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