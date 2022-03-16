Звездный нападающий Шахтера из-за войны в Украине перешел в другой клуб
Мораес подписал контракт до конца 2023 года (Фото:ФК Коринтианс)
Нападающий донецкого Шахтера Жуниор Мораес стал игроком бразильского Коринтианса.
Мораес подписал контракт с Коринтиансом до конца 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
«Я очень счастлив и готов носить эту футболку. Надеюсь максимально помочь команде в достижении результатов», — прокомментировал свой переход Мораес.
Ранее ФИФА приостановила контракты легионеров, выступающих в Украине.
Согласно решению контракты иностранных футболистов и тренеров будут приостановлены до 30 июня 2022 года без каких-либо обязательств с обеих сторон.
материалов раздела Спорт
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.