Форвард Шахтера из Буркина-Фасо: Я действительно фан Зеленского
Траоре перешел в Шахтер летом прошлого года (Фото:ФК Шахтер)
Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре высказался о войне в Украине.
Слова 21-летнего нападающего из Буркина-Фасо приводит Tribuna.
«Надеюсь, что скоро война закончится, а люди смогут вернуться домой. Украина — фантастическая страна. Я обожаю Киев и хочу туда вернуться.
Видел несколько фильмов с Зеленским, тогда подписался на него в Instagram. Я действительно его фан. Знал его даже до начала войны", — сказал Лассина.
Также Траоре признался, что ему нравится следить за политикой и знать, что происходит в мире. Это, по его словам, очень важно, ведь после завершения карьеры придется жить обычной жизнью и надо к этому быть готовым.
Траоре перешел в Шахтер летом прошлого года. За него «горняки» заплатили амстердамскому Аяксу 10 млн евро.
Лассина стал единственным легионером Шахтера, который не покинул клуб после начала полномасштабной войны России против Украины.