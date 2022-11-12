Форвард Шахтера из Буркина-Фасо: Я действительно фан Зеленского 12 ноября, 18:57 Траоре перешел в Шахтер летом прошлого года (Фото:ФК Шахтер)

Форвард донецкого Шахтера Лассина Траоре высказался о войне в Украине.

Слова 21-летнего нападающего из Буркина-Фасо приводит Tribuna.

«Надеюсь, что скоро война закончится, а люди смогут вернуться домой. Украина — фантастическая страна. Я обожаю Киев и хочу туда вернуться.

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Видел несколько фильмов с Зеленским, тогда подписался на него в Instagram. Я действительно его фан. Знал его даже до начала войны", — сказал Лассина.

Также Траоре признался, что ему нравится следить за политикой и знать, что происходит в мире. Это, по его словам, очень важно, ведь после завершения карьеры придется жить обычной жизнью и надо к этому быть готовым.

Траоре перешел в Шахтер летом прошлого года. За него «горняки» заплатили амстердамскому Аяксу 10 млн евро.

Лассина стал единственным легионером Шахтера, который не покинул клуб после начала полномасштабной войны России против Украины.