Обжалованию не подлежит. Известного украинского тренера пожизненно дисквалифицировали
Александр Севидов (Фото:dynamo.kiev.ua)
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе наказание для Александра Севидова.
В 2020 году Севидова дисквалифицировали на 5 лет (плюс 5 лет условно) по делу об участии ФК Сумы в договорных матчах. Однако Апелляционный комитет удовлетворил жалобу Комитета по этике и честной игре и УАФ пожизненно отстранила тренера.
Севидову запрещено заниматься любой футбольной деятельностью, включая тренерскую и административную.
Сам тренер неоднократно отрицал свою вину и обратился в высшую инстанцию — Спортивный арбитражный суд. Как сообщает УАФ, CAS оставил в силе решение о дисквалификации. Решение CAS обжаловать невозможно.
Александр Севидов за свою тренерскую карьеру работал с донецким Металлургом, каменской Сталью, Гелиосом, Крымтеплицей, Говерлой, Карпатами, Металлистом, Мариуполем.
Ранее украинский тренер призвал национальную сборную отказаться от квалификации на Евро-2024.