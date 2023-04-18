Обжалованию не подлежит. Известного украинского тренера пожизненно дисквалифицировали 18 апреля, 10:34 Александр Севидов (Фото:dynamo.kiev.ua)

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) оставил в силе наказание для Александра Севидова.



В 2020 году Севидова дисквалифицировали на 5 лет (плюс 5 лет условно) по делу об участии ФК Сумы в договорных матчах. Однако Апелляционный комитет удовлетворил жалобу Комитета по этике и честной игре и УАФ пожизненно отстранила тренера.

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Севидову запрещено заниматься любой футбольной деятельностью, включая тренерскую и административную.

Сам тренер неоднократно отрицал свою вину и обратился в высшую инстанцию — Спортивный арбитражный суд. Как сообщает УАФ, CAS оставил в силе решение о дисквалификации. Решение CAS обжаловать невозможно.

Александр Севидов за свою тренерскую карьеру работал с донецким Металлургом, каменской Сталью, Гелиосом, Крымтеплицей, Говерлой, Карпатами, Металлистом, Мариуполем.

Ранее украинский тренер призвал национальную сборную отказаться от квалификации на Евро-2024.