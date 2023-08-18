«Это позор для Динамо». Главный тренер Ариса жестко обратился к футболистам киевского клуба
ФК Динамо (Фото:Instagram)
Наставник греческой команды Апостолос Терзис раскритиковал поведение игроков Динамо после победы над Арисом (2:2, 6:5 пен).
По словам специалиста, футболисты киевлян не имели права подходить к их болельщикам и жестикулировать к ним.
«Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Для такого большого клуба с такими великими футболистами стыдно подходить к болельщикам соперника и жестикулировать.
Вам незачем ходить к ним и жестикулировать. Браво нашим болельщикам.
Мы выступаем против насилия и стараемся его предотвращать. То, что произошло — позор", — сказал Терзис. передает gazzetta.gr.
Напомним, что Динамо прошло Арис в квалификации Лиги конференций и сыграет с турецким Бешикташем за выход в групповой этап турнира.
Ранее сообщалось, что греческие журналисты обиделись на киевлян за защиту героев Азовстали и провоцировали Мирчу Луческу на пресс-конференции.