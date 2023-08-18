«Это позор для Динамо». Главный тренер Ариса жестко обратился к футболистам киевского клуба

18 августа, 10:21
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ФК Динамо (Фото:Instagram)

ФК Динамо (Фото:Instagram)

Наставник греческой команды Апостолос Терзис раскритиковал поведение игроков Динамо после победы над Арисом (2:2, 6:5 пен).

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По словам специалиста, футболисты киевлян не имели права подходить к их болельщикам и жестикулировать к ним.

«Мы здесь, чтобы предотвращать насилие, а не подстрекать его. Для такого большого клуба с такими великими футболистами стыдно подходить к болельщикам соперника и жестикулировать.

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Вам незачем ходить к ним и жестикулировать. Браво нашим болельщикам.

Мы выступаем против насилия и стараемся его предотвращать. То, что произошло — позор", — сказал Терзис. передает gazzetta.gr.

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Напомним, что Динамо прошло Арис в квалификации Лиги конференций и сыграет с турецким Бешикташем за выход в групповой этап турнира.

Ранее сообщалось, что греческие журналисты обиделись на киевлян за защиту героев Азовстали и провоцировали Мирчу Луческу на пресс-конференции.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Лига конференций

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