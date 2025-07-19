«Мы их пройдем». Легендарный Сульшер сделал смелое заявление перед матчами Бешикташа с Шахтером в Лиге Европы

Сульшер возглавил Бешикташ в январе этого года (Фото: REUTERS/Andrew Yates/File Photo)

Главный тренер Бешикташа Уле Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от противостояния с Шахтером во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Норвежский специалист уверен, что его команда имеет все шансы одолеть украинский клуб.

«Я считаю, что мы пройдем Шахтер. Наш соперник — хорошая команда, но мы можем их выбить. У меня есть вера и надежда.

Мы хорошо поработали на трансферном рынке, хорошо подготовились. Я всегда имею веру и надежду. Мы способны пройти Шахтер", — цитирует Сульшера Haberler.com.

Первый матч между Шахтером и Бешикташем состоится 24 июля в Стамбуле, ответный матч пройдет 31 июля в Кракове и будет номинально домашним для «горняков».

Добавим, что Сульшер возглавил Бешикташ в январе 2025 года. Под его руководством команда финишировала на четвертом месте в турецкой Суперлиге.

Сульшер — бывший форвард и главный тренер Манчестер Юнайтед. В роли футболиста норвежец шесть раз выигрывал с манкунианцами чемпионат Англии и побеждал в Лиге чемпионов-1998/99.

Напомним, Шахтер вышел во второй раунд квалификации Лиги Европы, несмотря на ничью с финским Ильвесом.