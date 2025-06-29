«Это абсурд». Тренер Челси резко раскритиковал клубный ЧМ-2025 после выхода в четвертьфинал

Игру в Шарлотт (США) приостановили на 86-й минуте из-за неблагоприятной погоды. Команды вернулись на поле только через два часа, Бенфика сравняла счет, однако Челси вырвал победу в дополнительное время (4:1).

Реклама

Мареска считает бессмысленным останавливать поединки из-за угрозы молнии. Итальянец поставил под сомнение целесообразность проведения турнира в США.

«После перерыва игра полностью изменилась. Для меня лично — это не футбол. Это уже седьмая, восьмая, девятая игра [на КЧМ], которую останавливали [из-за непогоды]. Я думаю, что это абсурд, честно говоря. Это не футбол. Это не для нас. Невозможно сидеть внутри так долго.

Это что-то совершенно новое, и мне трудно это понять. Я могу понять, что из соображений безопасности игру надо остановить. Но если вы останавливаете семь-восемь матчей, то, вероятно, это не то место, где следует проводить этот турнир.

Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я уже говорил, что это фантастический турнир. Это клубный чемпионат мира, топ-уровень. Мы рады быть среди восьмерки лучших. Мы счастливы побеждать — все такое.

Но когда происходит такое, те, кто принимает решения, должны иметь какую-то причину, потому что это ненормально — останавливать игру. На чемпионате мира сколько матчей было остановлено? Ноль, наверное. В Европе — сколько? Ноль. А здесь — две недели, и уже шесть-семь матчей остановлено. Для меня лично это какая-то проблема.

Я говорю как тренер. Потому что когда вы сидите внутри два часа, вы пытаетесь сохранить концентрацию команды, но в это время игроки общаются с семьей, что-то едят, играют, смеются. Как можно заставить их оставаться сфокусированными два часа? Это абсурд", — цитирует Мареску ESPN.

Напомним, летом 2026 года США будут одним из хозяев чемпионата мира по футболу.

Мы писали, что Клопп жестко разнес клубный ЧМ, назвав главную проблему турнира.