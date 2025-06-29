«Это абсурд». Тренер Челси резко раскритиковал клубный ЧМ-2025 после выхода в четвертьфинал

29 июня, 10:42
Поделиться:
Мареска откровенно высказался о КЧМ-2025 (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Мареска откровенно высказался о КЧМ-2025 (Фото: REUTERS/Agustin Marcarian)

Главный тренер Челси Энцо Мареска остался недовольным паузой в матче против Бенфики в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Игру в Шарлотт (США) приостановили на 86-й минуте из-за неблагоприятной погоды. Команды вернулись на поле только через два часа, Бенфика сравняла счет, однако Челси вырвал победу в дополнительное время (4:1).

Реклама

Читайте также:
«Худшее, что я видел в футболе»: Клопп жестко разнес клубный ЧМ, назвав главную проблему турнира

Мареска считает бессмысленным останавливать поединки из-за угрозы молнии. Итальянец поставил под сомнение целесообразность проведения турнира в США.

«После перерыва игра полностью изменилась. Для меня лично — это не футбол. Это уже седьмая, восьмая, девятая игра [на КЧМ], которую останавливали [из-за непогоды]. Я думаю, что это абсурд, честно говоря. Это не футбол. Это не для нас. Невозможно сидеть внутри так долго.

Это что-то совершенно новое, и мне трудно это понять. Я могу понять, что из соображений безопасности игру надо остановить. Но если вы останавливаете семь-восемь матчей, то, вероятно, это не то место, где следует проводить этот турнир.

Пожалуйста, не поймите меня неправильно. Я уже говорил, что это фантастический турнир. Это клубный чемпионат мира, топ-уровень. Мы рады быть среди восьмерки лучших. Мы счастливы побеждать — все такое.

Но когда происходит такое, те, кто принимает решения, должны иметь какую-то причину, потому что это ненормально — останавливать игру. На чемпионате мира сколько матчей было остановлено? Ноль, наверное. В Европе — сколько? Ноль. А здесь — две недели, и уже шесть-семь матчей остановлено. Для меня лично это какая-то проблема.

Я говорю как тренер. Потому что когда вы сидите внутри два часа, вы пытаетесь сохранить концентрацию команды, но в это время игроки общаются с семьей, что-то едят, играют, смеются. Как можно заставить их оставаться сфокусированными два часа? Это абсурд", — цитирует Мареску ESPN.

https://www.youtube.com/watch?v=P_9r_g5654s&ab_channel=DAZNFootball
Читайте также:
Реал с Луниным — шестой. Суперкомпьютер назвал победителя клубного чемпионата мира

Напомним, летом 2026 года США будут одним из хозяев чемпионата мира по футболу.

Мы писали, что Клопп жестко разнес клубный ЧМ, назвав главную проблему турнира.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   клубный чемпионат мира ФК Челси Футбол Енцо Мареска

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X