«Мудрик — удивительный». Главный тренер Челси засыпал комплиментами украинца после личной переписки
Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)
Маурисио Почеттино, который недавно возглавил лондонский клуб, высказался об украинском вингере Михаиле Мудрике.
В своем Twitter-аккаунте журналист Standard Sport Низаар Кинселла заверил, что аргентинский специалист видит в Мудрике огромный потенциал.
«Я очень много общался со всеми игроками.
Я общался с Мудриком, когда он был в Барселоне, мы обменялись сообщениями.
Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом.
Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас", — сказал Почеттино.
Ранее новый главный тренер Челси оценил перспективы Мудрика в команде.
Также Михаил Мудрик впечатлил наставника лондонского клуба Маурисио Почеттино после того, как решил поехать с молодежной сборной Украины на Евро-2023.