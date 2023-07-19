«Мудрик — удивительный». Главный тренер Челси засыпал комплиментами украинца после личной переписки 19 июля, 08:46 Мудрик (Фото:REUTERS/Toby Melville)

Маурисио Почеттино, который недавно возглавил лондонский клуб, высказался об украинском вингере Михаиле Мудрике.

В своем Twitter-аккаунте журналист Standard Sport Низаар Кинселла заверил, что аргентинский специалист видит в Мудрике огромный потенциал.

«Я очень много общался со всеми игроками.

Видео дня

Я общался с Мудриком, когда он был в Барселоне, мы обменялись сообщениями.

Он действительно хороший человек, молодой парень с удивительным потенциалом.

Нам нужно заработать доверие и уверенность в нас", — сказал Почеттино.

Ранее новый главный тренер Челси оценил перспективы Мудрика в команде.

Также Михаил Мудрик впечатлил наставника лондонского клуба Маурисио Почеттино после того, как решил поехать с молодежной сборной Украины на Евро-2023.