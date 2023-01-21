Тренер Челси — об игре Мудрика: Он поднимет болельщиков со своих сидений 21 января, 19:40 Поттер доволен дебютом Мудрика (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Главный тренер лондонского Челси Грэм Поттер прокомментировал игру Михаила Мудрика в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против Ливерпуля (0:0), который стал для украинца дебютным в составе «синих».

По словам Поттера, решение не выпустить Мудрика в основном составе было обусловлено малой игровой практикой украинца, сообщает официальный сайт Челси.

«45 минут – это максимум, который мы планировали дать ему сегодня. 35 минут – близко к идеалу», – сказал Поттер.

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Комментируя его дебют в Челси, Поттер остался доволен игрой украинца и видит в нем большие перспективы.

«Дебют Мудрика действительно получился хорошим. Он с нами всего несколько дней. Он станет только лучше. Чем дольше он будет с нами, тем больше мы будем понимать друг друга. Но есть многообещающие признаки. Он поднимет болельщиков со своих сидений. Его дриблинг на действительно высоком уровне. Он знает, где гол», - заявил тренер.

Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, подписав контракт на 8,5 лет. В лондонском клубе украинец будет зарабатывать более 112 тыс. евро в неделю.

