«Не то, к чему мы стремимся». Тренер английского клуба прокомментировал вероятность перехода Роналду из Манчестер Юнайтед 17 октября, 14:49 Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед в прошлом году (Фото:Reuters/Carl Recine)

Главный тренер Ньюкасла Эдди Хау развеял слухи о возможном переходе в его команду нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду.

По словам Хау, стратегия Ньюкасла заключается в долгосрочном развитии и клуб планирует инвестировать в молодых игроков, в то время как Роналду 37 лет, сообщает 90min.

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«Возможно, это не то подписание, к которому мы стремимся, но это не недооценка качеств игрока.

Роналду — выдающийся игрок, посмотрит на его рекорд забитых голов в прошлом году, это было невероятно. Для меня его трансфер в МЮ успешен", — сказал Хау.

Следует отметить, что владельцем Ньюкасла является принц Саудовской Аравии Мохаммед ибн Салман.

Ранее мама нападающего Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Долореш Авейру заявила, что хотела бы видеть сына в Спортинге, в котором он начинал карьеру.

