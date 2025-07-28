«Мы даже пальцем не пошевелим». Гвардиола откровенно высказался о войне в Украине

Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями о равнодушии людей к трагедиям и войнам, которые происходят в других местах.

Испанец поразмышлял о своих отношениях с футболистами и гуманности в целом, вспомнив в частности войну России против Украины.

«Я сам был футболистом, я очень их люблю, они много мне дали. И хотя с некоторыми у меня были серьезные конфликты, я понимаю, что это потому, что в них есть человечность, как бы это странно сейчас ни звучало.

Это может показаться не так — из-за того, что происходит в Украине или Палестине, из-за отсутствия человечности у нас всех, что мы даже пальцем не пошевелим из-за трагедии, которая происходит в трех-четырех часах от нас, пока мы играем в футбол.

Раньше, много лет назад, была Первая мировая война, Вторая, но тогда это невозможно было показать, все скрывали. А теперь мы видим это в прямом эфире на телеканалах — и у нас нет даже крохи желания что-то изменить", — сказал Гвардиола в интервью GQ.

