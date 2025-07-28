«Мы даже пальцем не пошевелим». Гвардиола откровенно высказался о войне в Украине

28 июля, 18:01
Поделиться:
Хосеп Гвардиола (Фото: Reuters/Lee Smith)

Хосеп Гвардиола (Фото: Reuters/Lee Smith)

Главный тренер английского футбольного клуба Манчестер Сити Хосеп Гвардиола поделился мыслями о равнодушии людей к трагедиям и войнам, которые происходят в других местах.

Читайте также:
Футболист Ливерпуля сделал тату в память о покойном Диогу Жоте — фото

Испанец поразмышлял о своих отношениях с футболистами и гуманности в целом, вспомнив в частности войну России против Украины.

«Я сам был футболистом, я очень их люблю, они много мне дали. И хотя с некоторыми у меня были серьезные конфликты, я понимаю, что это потому, что в них есть человечность, как бы это странно сейчас ни звучало.

Реклама

Это может показаться не так — из-за того, что происходит в Украине или Палестине, из-за отсутствия человечности у нас всех, что мы даже пальцем не пошевелим из-за трагедии, которая происходит в трех-четырех часах от нас, пока мы играем в футбол.

Раньше, много лет назад, была Первая мировая война, Вторая, но тогда это невозможно было показать, все скрывали. А теперь мы видим это в прямом эфире на телеканалах — и у нас нет даже крохи желания что-то изменить", — сказал Гвардиола в интервью GQ.

Читайте также:
«Самый главный подарок»: игрок Шахтера стал отцом в день своего рождения и успеха в Лиге Европы

Ранее тренер Манчестер Сити сравнил новую звезду Барселоны с Месси.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   Война России против Украины Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Футбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies