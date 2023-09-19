«Трудности нас мотивируют». Тренер Порту с опаской оценил мощь Шахтера перед матчем в Лиге чемпионов 19 сентября, 11:15 «Горняки» (Фото:ФК Шахтер)

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау поделился ожиданиями от игры против «горняков» в первом туре группового этапа ЛЧ 2023/24.

Читайте также: Шахтер объявил о переходе трех игроков в клубы УПЛ

По словам португальского наставника, Шахтер является очень сильной командой, которую нельзя недооценивать из-за желания отстоять честь своей страны.

«Шахтер — довольно сильная команда. Да, они сталкиваются с трудностями в Украине, но трудности нас мотивируют и заставляют стараться больше. Мы солидарны с Украиной.

Видео дня

Возможно, это уже не та команда, что была раньше, но они очень мотивированы. У них есть игроки высокого качества, поэтому не стоит недооценивать их. Я всегда говорю, что не стоит недооценивать ни одну команду, с которой мы играем. Как сказал ранее Пепе, мы здесь, чтобы представить нашу страну и сыграть хорошо.

Тактика на игру? Не могу раскрыть все карты. Я думаю, вы меня поймете, ведь в каждой профессии есть нюансы, которые нельзя раскрывать. Все увидите все на поле. У нас есть стратегия, которая будет воплощаться в жизнь на поле", — сказал Консейсау, передает UA-Футбол.

Напомним, что матч Шахтер — Порту начнется во вторник, 19 сентября, в 22:00.

Отметим, что мы проведем онлайн-трансляцию этого матча.