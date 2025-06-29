«Это были вещи из другого измерения». Тренер ПСЖ Энрике назвал лучшего игрока в истории футбола

Испанский специалист сделал это заявление перед игрой с Интер Майами Месси в 1/8 финала клубного чемпионата мира-2025.

«10, 15 лет — не знаю, сколько еще продлится [пик Месси]. Для меня это ориентир лучшего футболиста в истории, без всяких сомнений. Я принимаю другие мнения, но прежде всего имеют значение продолжительность и стабильность в течение многих лет, соревнования на самом высоком уровне, игра каждые три дня.

У меня была возможность выиграть все в футболе как тренер, в Барселоне, и я наслаждался этим не только в течение тех трех лет, но и во время многих тренировок — я подсчитал, примерно 200 тренировок за сезон. Я видел, как Лионель Месси на тренировках делал вещи, которые принадлежат к другому измерению, к другой реальности — невероятные вещи", — цитирует Энрике ESPN.

Напомним, Месси и Энрике работали вместе в Барселоне с 2014 по 2017 год. В 2015-м они выиграли Лигу чемпионов.

