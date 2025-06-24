«Не могу представить паркет НБА с дырками». Тренер ПСЖ Энрике назвал главную проблему на клубном чемпионате мира

Главный тренер французского Пари Сен-Жермен Луис Энрике заявил, что его не устраивает состояние полей на клубном чемпионате мира в США.

После победы над Сиэтл Саундерс (2:0) в третьем туре группового этапа испанец отметил, что ФИФА нужно решить эту проблему.

«Для меня самое важное — это состояние поля. И я говорю это сегодня, даже несмотря на победу. Это совсем не похоже на европейские стадионы. Поле вроде и неплохое, но мяч прыгает, как кролик.

Раньше здесь [в Сиэтле] было искусственное покрытие, а теперь натуральное, поэтому его приходится поливать вручную. Сегодня его полили во время перерыва, но уже через 10 минут все высохло.

Это очевидная проблема, и я не ищу оправданий — говорю это даже после победы. На таком поле невозможно демонстрировать футбол высокого уровня. И ФИФА должна обратить на это внимание.

Речь не только о стадионах, но и о тренировочных базах. Я не могу представить себе площадку НБА с дырками. А мы играем на стадионах, где мяч больше похож на кролика, чем на мяч. Если уж критиковать, то именно это стоит изменить", — цитирует Энрике AS.

Напомним, ПСЖ вышел в плей-офф клубного ЧМ-2025 с первого места в группе. В 1/8 финала парижане сыграют против Интер Майами.

Мы писали, что звезда Реала Рюдигер обвинил игрока Пачуки в расизме на клубном ЧМ.