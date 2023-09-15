«Не ожидаем сразу особенного». Тренер английского клуба рассказал о трудностях, которые постигли украинского нападающего в Великобритании
Назарий Русин (Фото:ФК Сандерленд)
Главный тренер Сандерленда Тони Моубрей прокомментировал трансфер украинца Назария Русина.
По словам специалиста, нападающему нужно дать время на адаптацию, потому что игрок пока не знает языка и находится далеко от дома.
«Мы не должны ожидать от него сразу чего-то особенного, ему нужно время. Русин — игрок, который находится далеко от дома и не знает языка. Дадим ему немного времени и будем терпеливыми с ним. Он выглядит хорошим футболистом.
Надеюсь, в ближайшие пару недель он сможет выйти на поле", — сказал Моубрей, передает Sunderland Echo.
Напомним, что Русин подписал контракт с английским клубом, выступающим в Чемпионшипе, на четыре года с возможностью продления еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что Назарий Русин забил яркий гол на тренировке Сандерленда.