«Это наше преимущество». Тренер сборной Франции U-21 рассказал о главном козыре его команды перед матчем с Украиной

29 июня, 15:34
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Украина в четвертьфинале сыграет против Франции (Фото:УАФ)

Украина в четвертьфинале сыграет против Франции (Фото:УАФ)

Наставник молодежной сборной Франции Сильвен Риполль поделился ожиданиями от поединка против сине-желтых в четвертьфинале Евро-2023.

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По словам француза, преимущество его команды в том, что им не нужно переезжать в другой город.

«Для нас это преимущество — оставаться в Клуже. Нам здесь нравится, сейчас это наш второй дом».

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Также тренер французов считает, что стадион, на котором его сборная уже играла, поможет им обыграть украинский коллектив.

«У нас есть три дня на восстановление. У Украины будет четыре, но мы будем играть на стадионе, на котором мы уже играли. Теперь мы собираемся хорошо отдохнуть и хорошо подготовиться к матчу против качественного соперника. Украина — очень хорошая команда, мы это знаем»,— цитирует Риполля сайт УЕФА.

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Напоминаем, что сборная Украины U-21 заняла второе место в группе B и 2-го июля сыграет в ¼ против Франции, которая заняла первое место в группе D.

Ранее сообщалось, что нападающий молодежной сборной Украины получил дисквалификацию на два матча и не поможет своей команде в матче против французов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Евро Сборная Украины Сборная Франции

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