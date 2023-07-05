«Мы не боимся Мудрика». Тренер сборной Испании U-21 рассекретил планы своей команды на матч против Украины в полуфинале Евро-2023 5 июля, 12:41 Санти Дения (Фото:УЕФА)

Наставник молодежной сборной Испании Санти Дения поделился ожиданиями от полуфинального поединка на чемпионате Европы U-21 против украинской команды.

Тренер испанцев заявил, что его футболисты не боятся Михаила Мудрика, который восстановился после травмы и помог молодежной сборной Украины выйти в полуфинал турнира и впервые пробиться на Олимпийские игры.

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«Мы не собираемся персонально играть против Мудрика. Он замечательный футболист и находится в системе игры всей сборной Украины. Должны ценить работу его тренера, который имеет в составе Михаила. Нам нужно работать во всех фазах, нападении, защите… Чтобы выйти в финал, нужно сыграть идеальный матч. Нужно использовать подстраховку в игре с Мудриком и защищаться как команда», — цитирует Дению Суспільне Спорт.

Напоминаем, что матч молодежных сборных Украины и Испании за финал состоится в среду, 5 июля, в 22:00.

Ранее Руслан Ротань заявил, что украинская команда отдаст все силы ради выхода в финал Евро-2023.