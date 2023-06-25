«Надо, чтобы до него дошло». Тренер молодежной сборной Украины не уверен, что Ванат еще сыграет на Евро U-21

25 июня, 09:10
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Руслан Ротань (Фото:УАФ)

Руслан Ротань (Фото:УАФ)

Наставник сборной Украины U-21 Руслан Ротань прокомментировал удаление нападающего сине-желтых в матче группового этапа турнира против Румынии.

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Владислав Ванат вышел на поле вместо Даниила Сикана на 68-й минуте матча, впрочем уже через 23 минуты получил прямую красную карточку.

Тренер заверил, что игрок все понимает сам, однако до него должно дойти, что его поведение недопустимо.

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«Можно по-разному реагировать. Влад сам все понимает. В жизни есть моменты, когда надо, чтобы до человека дошло».

Также Ротань добавил, что не знает, сыграет ли Ванат еще на турнире.

«Он сам себя наказал. Возможно, получит длительную дисквалификацию и не сыграет на турнире, к которому так долго шел», — сказал Ротань, передает Суспільне.

На нашем сайте можно глянуть обзор матча молодежной сборной Украины против Румынии на Евро U-21.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Ротань Сборная Украины

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