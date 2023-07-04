«Страна стала более патриотичной». Новый тренер Шахтера рассказал о позитивных изменениях в Украине во время войны 4 июля, 11:26 Шахтер подписал с Леувеном контракт до лета 2025 года (Фото:ФК Шахтёра)

Новый главный тренер донецкого Шахтера Патрик ван Леувен, комментируя свое назначение, высказался о позитивных изменениях в украинском обществе после начала полномасштабного вторжения России.

В интервью пресс-службе Шахтера Леувен заявил, что после начала войны украинцы стали проявлять больше любви к своей стране и друг к другу.

«В прошлом году я работал в другом украинском клубе [Заре] и могу заметить, что страна стала более патриотичной в такое трудное время.

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Я вижу, как люди поддерживают друг друга не только в пределах клуба, но и просто на улицах, поэтому я считаю, что нашим болельщикам надо продолжать верить в позитивную развязку и с помощью Шахтера получать удовольствие от команды и развития клуба в этот сложный период", — сказал ван Леувен.

Сообщалось, что Шахтер подписал с Леувеном контракт до лета 2025 года.

Ранее спортивный директор донецкого Шахтера Дарио Срна прокомментировал увольнение наставника клуба Игоря Йовичевича, с которым «горняки» в этом сезоне стали чемпионами Украины.

