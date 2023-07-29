«Буду говорить на украинском». Нидерландский главный тренер Шахтера заявил, что будет изучать государственный язык 29 июля, 11:40 Патрик ван Леувен — главный тренер Шахтера (Фото:ФК Шахтер)

Новый наставник «горняков» Патрик ван Леувен признался, что хотел бы разговаривать на украинском языке.

По словам тренера, большинство времени в Украине он прожил в русскоязычной среде, поэтому ему было бы трудно изучать украинский.

«Предыдущий тренер еще футболистом играл на западе Украины. И там же начинал тренировать. Насколько я понимаю, то было разделение — и на востоке страны больше говорили на русском. Как футбольный специалист я вырос именно в этой части Украины — и выучил там русский, что уже было довольно большим вызовом.

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Я не говорю, что не буду говорить на украинском, но это будет не так быстро. Все-таки я семь лет провел на востоке Украины, где подавляющее большинство людей говорили на русском", — сказал Патрик ван Леувен Tribuna.com.

Напомним, что в субботу, 29 июля, «горняки» начнут сезон 2023/24 матчем против Металлиста 1925.

Ранее сообщалось, что Шахтер в красивом матче обыграл клуб из Нидерландов, одержав первую победу для ван Леувена на тренерском мостике «горняков».