«Через 10 дней он уедет». Тренер Валенсии рассказал об ожиданиях от трансфера Яремчука 1 сентября, 22:26 Роман Яремчук (Фото:ФК Валенсия)

Наставник испанского клуба Рубен Бараха прокомментировал аренду нападающего сборной Украины Романа Яремчука.

По словам тренера, в Валенсии Яремчук будет рассматриваться как важный игрок, от которого ожидают большого количества голов.

«Мы с ним только что познакомились. Но он чувствует себя хорошо. Сейчас немного поговорю с ним. У нас есть ощущение, что он здесь, чтобы сразу играть, потому что он приехал с чемпионата, который стартовал. Немножко познакомимся, а потом он едет в сборную на 10 дней. Но если он хочет играть — будет с нами.

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У него сейчас отличный возраст, он пришел с надеждой на успех в чемпионате Испании. Он подходит нашему профилю игроков. У нас было несколько вариантов, но окончательное решение принял Роман. Хотим рассматривать его как важного игрока, потому что он таким должен быть, забивать много голов", — сказал Бараха AS.

Напомним, что аренда Яремчука рассчитана до лета следующего года. Контракт футболиста с Брюгге истекает в 2026 году.

В прошлом сезоне украинец провел 23 матча в чемпионате Бельгии, в которых забил два гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Украины и луганской Зари перешел в английский Сандерленд.