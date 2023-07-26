Поцелуй примирения. Тренер Реала страстно извинился перед Андреем Луниным за скандал на тренировке — фото

26 июля, 08:21
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Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Конфликт украинского голкипера Реала Андрея Лунина и тренера вратарей мадридцев Луиса Льописа сошел на нет.

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В одном из эпизодов специалист накричал на украинца так, что тот в ярости снял манишку и бросил ее на газон.

Однако на следующей тренировке Луис Льопис извинился перед голкипером, поцеловав его в щеку перед всей командой. Как сообщает Marca, атмосфера в команде снова на высоком уровне.

Видео дня

Marca
Фото: Marca
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Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустил два гола в победном матче Реала против Милана.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Реал Мадрид Андрей Лунин

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