Поцелуй примирения. Тренер Реала страстно извинился перед Андреем Луниным за скандал на тренировке — фото 26 июля, 08:21 Андрей Лунин (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Конфликт украинского голкипера Реала Андрея Лунина и тренера вратарей мадридцев Луиса Льописа сошел на нет.

В одном из эпизодов специалист накричал на украинца так, что тот в ярости снял манишку и бросил ее на газон.

Однако на следующей тренировке Луис Льопис извинился перед голкипером, поцеловав его в щеку перед всей командой. Как сообщает Marca, атмосфера в команде снова на высоком уровне.

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Фото: Marca

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины Андрей Лунин пропустил два гола в победном матче Реала против Милана.